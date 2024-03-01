جامعة الملك سلمان تحصل على المركز الأول في المؤتمر الطبي المتكامل

حصلت جامعة الملك سلمان الدولية على المركز الأول في المؤتمر الطبي المتكامل السابع للبحوث الطلابية والمشاريع البحثية والمقام بجامعة عين شمس.

وعلى صعيد المؤتمر، تم تصنيف سفراء جامعة الملك سلمان الدولية والمنتسبين لكلية العلوم الأساسية برنامج التكنولوجيا الحيوية من أفضل عشر مراكز كأفضل بحث ومشروع طلابي في المسابقة البحثية.

وأكد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن هذا التميز في البحث العلمي، هو نتاج جهود الباحثين من الطلاب والأساتذة بالجامعة، والتي دأبت على الارتقاء بمستوى الطلاب البحثي، حيث تشهد الجامعة تطوراً كبيراً في البحث العلميي والأكاديمي.

جامعة الملك سلمان تحصد ذهبية كمال الأجسام

وكان الطالب زياد سمير بكلية طب الأسنان في جامعة الملك سلمان الدولية قد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين بطولة كمال الأجسام ـ ميزان ٩٠ كيلو.

وشارك في بطولة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين 24 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة بمشاركة 125 طالبًا من مؤسسات التعليم العالي.

وهنأ رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الطالب على تفوقه في بطولة كمال الأجسام، مؤكدا دعم الجامعة الدائم للأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدروها فى تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن ذلك يأتي نتاجا لرعاية الطلاب المتميزين والموهوبين وتوجيه طاقاتهم لإنتاج جهد إيجابي.