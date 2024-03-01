جامعة الملك سلمان تحصد ذهبية كمال الأجسام

حصل الطالب زياد سمير بكلية طب الأسنان في جامعة الملك سلمان الدولية على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين بطولة كمال الأجسام ـ ميزان ٩٠ كيلو.

وشارك في بطولة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين 24 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة بمشاركة 125 طالبًا من مؤسسات التعليم العالي.

جامعة الملك سلمان تدعم الأنشطة الطلابية

وقدم الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، التهئة للطالب على تفوقه في بطولة كمال الأجسام.

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية دعم الجامعة الدائم للأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدروها فى تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وشدد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية على أن ذلك يأتي نتاجا لرعاية الطلاب المتميزين والموهوبين وتوجيه طاقاتهم لإنتاج جهد إيجابي وبناء.

ونظم الاتحاد الرياضي للجامعات فعاليات بطولة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين للجامعات والمعاهد العليا المصرية خلال الفترة من 25 حتى 27 فبراير 2024 .

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة⁠، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

جامعة الملك سلمان الدولية في سطور

وجامعة الملك سلمان الدولية هي جامعة أهليّة تأسست سنة 2020 في مصر.

وأُنشئت جامعة الملك سلمان الدولية ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء، بموجب مرسوم رئيس جمهورية مصر العربية الخاص بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2009 لتنظيم الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.

وتقع كليات جامعة الملك سلمان في ثلاثة أفرع جامعية ذكية، وهي: الطور وشرم الشيخ ورأس سدر.