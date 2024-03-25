حال خروجه من ريال مدريد .. كحمودريتش يرفض الأنتقال للدوري السعودي

في ظل الأنباء التي تتردد حول أنتهاء مشوار نجم منتخب كرواتيا لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد الأسباني بنهاية الموسم الحالي فأن هناك العديد من التكهنات التي تحيط بوجهة النجم الكرواتي في الموسم المقبل .

وكان لوكا مودريتش قد اكد في اكثر من لقاء اعلامي عدم وجود مفاوضات في التوقيت الحالي مع نادي ريال مدريد لتجديد تعاقده ورغبة النجم الكرواتي في تحديد مستقبله بعد 13 عاما قضاها داخل جنبات ملعب سانتياجو بيرنابيو جعلته في مصاف النادي الكبير نظرا لرغبة مودريتش في الأستمرار في الملاعب وعدم اعلان أعتزاله كرة القدم .

مصادر مقربة من النجم الكرواتي اكدت ان لوكا مودريتش رفض فكرة الاعتزال بنهاية الموسم الحالي وهو يرغب في الاستمرار في الملاعب وقيادة منتخب كرواتيا في كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة الامريكية والتي سيبلغ في وقتها 40 عاما مؤكدة ان النجم الكرواتي يدرس حاليا مجموعة كبيرة من العروض التي وصلته حال تركه ريال مدريد .

المصادر ذاتها اكدت لصحيفة الماركا الأسبانية ان مودريتش يرغب في الاستمرار في الملاعب الاوربية واللعب لاحد اندية اوربا وفي حالة عدم وصوله لاتفاق مع احد اندية اوربا فأن وجهته ستكون الدوري الامريكي لكرة القدم نظرا لرغبة النجم الكرواتي في تجربة الاجواء الامريكية قبل خوض المونديال مع منتخب كرواتيا مشيرة الى رفض مودريتش القاطع اللعب في الدزري السعودي لكرة القدم رغم تلقيه عدد من العروض المغرية والتي تعدت مئات الملايين من الدولارات للأنتقال الى الدوري السعودي .