حسام موافي يُحذر مرضى السكر من خطورة تورم عضلة السمانة.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، من خطورة تورم عضلة السمانة لمريض السكر، مشيرا إلى أن الاستهانة بذلك يسبب مضاعفات كثيرة.



وأضاف خلال برنامجه الرمضاني رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن تورم عضلة السمانة لمريض السكر، قد يحدث جلطة، مشددا على أهمية التوعية والاهتمام بأخذ العلاج، قائلا:"ممكن يكون في جلطة وريد".



وأشار إلى أن السكر من أشهر الأمراض التي تؤثر على وظائف الكلى، لافتا إلى أن السكر يؤثر على الكلى كثير ويحدث جلطات مع التهاب أطراف أعصاب وهبوط في القلب.

أعراض شلل العصب السابع



وكشف في سياق آخر أعراض وأسباب شلل العصب السابع، مشيرا إلى أن الإصابة بالعصب السابع تكون بدون ألم.



وأضاف أنه يوجد (12 عصب مخي) في جسم الإنسان، موضحا أن الإصابة بالعصب السابع تصيب الوجه بما يشبه الشلل.



وأكد أن العصب السابع، يخرج من جذع الدماغ في الجمجمة، ويتحكم في عضلات الوجه، قائلا:"الإنسان بيعرف أن هو مصاب بالعصب السابع لما بيقف في المراية الصبح يلاقي بوقه معوج وعينه مش بتقفل".