المطرية اليوم في عيد.. آلاف المصريين على مائد الإفطار الأشهر بمصر

نظمت عزبة حمادة بمنطقة المطرية أكبر حفل إفطار جماعي والمعروف إعلاميًا بـ"إفطار المطرية"، في أجواء أشبه بالعيد الذي يعيشه أهالي الحي على مدار السنين الماضية، إذ حرص الأهالي منذ سنوات على التجمع على مائدة إفطار واحدة في منتصف شهر رمضان المبارك، حتى انتشرت الفكرة لأحياء أخرى.

ويعد إفطار المطرية، هو الأشهر في مصر خلال شهر رمضان المبارك، إذ أصبح يشارك به وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ويحضره الشخصيات العامة والمشاهير، ومن بينهم هذا العام السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والإعلامية أية عبدالرحمن.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.