قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 22 أبريل المقبل.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع، وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية، ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصرين إجراميين بنطاق محافظتيِّ الشرقية والمنيا، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، تُقدَّر قيمتها المالية بحوالي 3.9 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتيِّ أمن الشرقية، والمنيا، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وبحوزته 56 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5.6 كيلو جرام.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3.9 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.