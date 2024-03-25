إصابة 8 أشخاص فى حادث سير مروع بالشرقية

تعرض 8 أشخاص لإصابات بالغة ما بين الكدمات والسحجات والإصابات المتفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس - الجعفرية أمام محطة المياه بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

سرعان ما تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجاء ذلك بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من: "ريهام أيمن" 22 عاما، مقيمة بمركز بلبيس، و"حسن عصام" 20 عاما، مقيم بمركز بلبيس، و"شروق سعيد" 19 عاما، مقيمة بمركز الزقازيق، و"أحمد السيد" 38 عاما، و"عبدالرحمن أحمد" 20 عاما، و"روان رجب" 20 عاما، و"رحمة عبدالفتاح" 20 عاما، و"عمر خالد" 22 عاما، مقيمين بمركز بلبيس.

مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

كما تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق بلبيس - الجعفرية أمام محطة المياه بمركز بلبيس.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.