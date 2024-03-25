الصيام لن يؤثر على بشرتك بعد الان _ نصائح للعناية بالبشرة في رمضان

هل يؤثر الصيام على نضارة البشرة؟ في الشهر الكريم نجد دائما تساؤل حول علاقة الصيام بجفاف البشرة و تشقق الشفاه وهل له علاقة مباشرة فعلا ؟ الحقيقة نعم.

في شهر رمضان الكريم يجب عليك العناية بترطيب بشرتك واتباع روتين بشكل خاص، بسبب الصيام لساعات طويلة في شهر رمضان و قلة شرب الماء والسوائل، تتعرض البشرة بجميع انواعها للجفاف الشديد واحتمالية ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة لذا هناك عدة خطوات عليك اتباعها في روتين العناية بالبشرة و روتينك الغذائي في شهر رمضان لتجنب مشكلة الجفاف وظهور التجاعيد و الحبوب.

اليك بعض النصائح البسيطة التي تحافظ على نضارة وجمال بشرتك في شهر رمضان 2024.

حيل بسيطة لتجنب جفاف وشحوب البشرة أثناء الصيام

مع قلة شرب الماء و تناول الطعام، أول مشكلة تواجهنا هي جفاف وشحوب البشرة و لتجنب تلك المشكلة التي تؤرق أغلب السيدات في شهر رمضان، عليك الاهتمام بخطوة الترطيب بشكل أعمق من قبل، لمنع جفاف وتقشير البشرة و محاربة الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ينقسم الترطيب الي نوعين ترطيب داخلي عن طريق الطعام و الشراب و ترطيب خارجي باستخدام مرطبات مناسبة لنوع بشرتك، قد تجدين أفضل أنواع المرطبات و منتجات الروتين المثالي للبشرة في مجموعات متكاملة في متجر نمشي الأفضل في الشرق الأوسط، بأسعار أقل من أي متجر تقليدي مع كود خصم نمشي يوفر لك خصومات هائلة علي اي منتج تختارينه.

أفضل أنواع المرطبات للبشرة في رمضان

مع كثرة الحديث عن أهمية الترطيب في شهر رمضان، بالتأكيد تتسائلين حول أفضل مرطب من حيث الجودة و عمق الترطيب و يكون سعره قليل ضمن الميزانية.

أنواع مرطبات البشرة كثيرة ومتفاوتة في الأسعار ولكن هناك مواد وعناصر يجب أن يحتوي عليها المرطب الخاص بك تعرفي عليها للحصول على النوع المناسب لبشرتك، ويمكنك اختيار الشراء من موقع نون الحين افضل انواع مرطبات للبشرة تضم مواد كيميائية وطبيعية وآمنة على البشرة مع كود خصم نون للحصول على توفير وخصومات مثالية تصل الي 70%.

مواد يجب أن يحتوي عليها المرطب الخاص بك

حمض الهيالورونيك : من أهم العناصر التي تتخلص من خلايا الجلد وتعمل علي تجديها بشكل مستمر و سريع، يساعد على الترطيب العميق وليس فقط بشكل ظاهري، مع المداومة على مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك يقل شكل المسام الواسعة في البشرة.

الجلسرين: مادة تحافظ على رطوبة البشرة والحفاظ على العناصر الأخرى.

عناصر مضادة للأكسدة : من أهم العناصر التي تمنح بشرتك نضارة فائقة وتعمل على توحيد اللون هي مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E ولها تأثير مباشر علي شكل المسام، متجر نمشي يضم أشهر ماركات العناية بالبشرة ث سيرافي، بيوديرما و غيرهم الكثير مع ميزة كود خصم ترينديول يمنح مستخدميه خصومات حصرية على كافة المنتجات لا تفوتك الفرصة ولا تتسوقي من دونه.

الزيوت الطبيعية : الزيوت هامة جدا للبشرة، مثل زيت اللوز الحلو، زيت شجرة الشاي ولكن يجب أن يكون استخدامها محدود ضمن مرطب يحتوي على زيوت طبيعية بتركيز محدد مع عناصر ومواد أخرى، ويمنع استخدام الزيوت الطبيعية مباشرة على بشرتك دون إرشادات وتوجيهات اخصائي الجلدية.

الريتينول: من المواد المقشرة التي تحتاجها جميع أنواع البشارات، و لكن بنسب قليلة ومحدودة لذا اختاري مرطب يحتوي على الريتينول للاستفادة من تلك المادة الفعالة وتجنب أضرارها.

صيام رمضان فرصة ذهبية لترطيب وتنقية البشرة

الصيام لساعات طويلة و الابتعاد عن شرب الماء قد يسبب جفاف وبهات البشرة، يمكنك تجنب ذلك باتباع خطوات بسيطة تساعدك على شرب المياه بكثرة في الفترة ما بين الفطور والسحور.

الفطور مع كأس من الماء معتدل الحرارة مع تمرة.

بعد الفطور استخدم زجاجة مياه من البلاستيك الممتاز يمكنك الإعتماد عليها طوال الشهر اجعلها رفيقتك سواء في المنزل أو في التمرين.

الحرص على تناول الخضراوات الغنية بالماء بكثرة مثل الخيار.

شرب 8 أكواب من المياه ببطء و على فترات لتجنب شعور الانتفاخ.

الإكثار من السوائل والعصائر الطبيعية.

كيفية عمل ديتوكس صحي للبشرة في شهر رمضان

إذا كنت تنسي شرب المياه بانتظام اليك طريقة فعالة تذكرك بالحرص على شرب المياه وتخلص جسمك من السموم أيضا للحصول على بشرة نضرة وناعمة، حضري زجاجة من الديتوكس واشربيها في الفترة ما بين الفطور الى السحور مرتين أسبوعيا طوال شهر رمضان وشاهدي الفرق في صحة جسمك و نضارة بشرتك.

احضري زجاجة بلاستيك ممتازة قابلة للاستخدام الطويل.

املئي كامل الزجاجة بالماء.

ضعي شرائح الليمون الطازج كامل دون عصره.

شرائح من الخيار مع دون تقشيره فهو غني بالمعادن المفيدة لجسمك.

يمكنك اضافة اي ما تحبين من الجنزبيل، الفواكه مثل التفاح أو الفراولة بسبب ما يحتوي كل منهم على مضادات أكسدة.

اتبعي تلك النصائح الثمينة للحصول على بشرة صحية ونضرة في أقل وقت وشاهدي الفرق بعد شهر رمضان الكريم، ولا تنسى عند اختيار مرطبات مناسبة البشرة من المواقع الاونلاين، قومى بتطبيقات كوبونات و أكواد الخصم من موقع اطلب كوبون للحصول على أقوى خصومات في 2024.