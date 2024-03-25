المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

كشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 3325، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أحرز سلاح ناري خرطوش بدون ترخيص، وزخائر طلقات دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازته سلاحين أبيضين كتر، ومسطرة حديد بالمخالفة لأحكام القانون.

على صعيد آخر، كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بدائرة مركز دار السلام.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار في الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف

وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته كيس من أكياس الشابو وقطعة من الهيروين وزنت 5 جرام.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

كما قضت أيضًا بالسجن المشدد المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة إحراز سلاح ناري بندقية آلية بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

بدأت أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بندقية آلية بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على السلاح وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وكانت قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.تأجيل جلسات محاكمة المتهم حسين ع م المتهم بقتل الصبي حمزة ع 12 عاما داخل الأرض الزراعية بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، لجلسة العشرون من ابريل المقبل، وذلك لعدم وصول تقرير الطب الشرعي.

وتضمن أمر الإحالة فى الدعوى ما يلي اتهام حسين علي محمد السيد بأنه فى 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بالفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر "حمزة ع " مع سبق الإصرار بأن استدرجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية " هاتكا عرضه" وما أن قاومه المجني عليه مهددا اياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله الا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .