محافظ الدقهلية يكلف مدير عام المواقف بالمرور علي المواقف العمومية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظه بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لاستمرار متابعة المرور علي المواقف العمومية بنطاق المحافظه للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي .

وأوضح " المحافظ " بأن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب.

وصرح " مختار " بأن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي تمت بنسبة 10 % فقط وهناك متابعة ورقابة مشددة علي جميع المواقف ومحطات الوقود والأسواق.

كما اوضح " المحافظ " بأنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما أوضح " مختار " بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيراً إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :

( السولار 10 جنيه للتر ) .

( بنزين 95 13,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 92 12,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 80 11 جنيه للتر ) .

( الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب )..

ومن جانبه اوضح مدير عام المواقف انه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية " فقد تم المرور علي المواقف العمومية لسيارات الميكروباص والسيرفيس شملت مواقف( مركز المنصورة وطلخا وسندوب والسنبلاوين وبني عبيد) مضيفا انه تم متابعة اعمال تعليق الاستيكرات علي السيارات والبنارات بالتعريفة الجديدة وعلي اللوحات الارشادية بالمواقف تيسيرا علي المواطنين..