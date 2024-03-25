باريس سان جيرمان يرفع راية الاستسلام أمام رغبة مبابي

كشف كيليان مبابي، الهداف الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، عن مستقبله بعد مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي، وعن علاقته الحالية مع ناديه.

وينتهي عقد اللاعب فرنسي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، وبحب الأخبار المنتشرة في الوقت الحالي، فمن المتوقع أنه سينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، فشل نادي باريس سان جيرمان في إقناع مبابي بتمديد عقده لموسم إضافي، وقد أكدت الصحف الإسبانية والفرنسية توقيع اللاعب عقدًا مدته 5 سنوات مع نادي ريال مدريد.

مبابي

أعرب مبابي في تصريحات لقناة فرنسية، بعد مشاركته في هزيمة منتخب بلاده 0-2 أمام ألمانيا، في مباراة ودية يوم السبت عن وضعه الحالي في باريس.

وقال المهاجم الفرنسي: "مستقبلي لم يعد مسألة كبيرة في باريس سان جيرمان الآن، لا أحد في النادي يتحدث معي عن مستقبلي الآن".

ويبدو أن إدارة الفريق الفرنسي قد اقتنعت، بأنه من الصعب الاحتفاظ بمبابي، خاصة بعد الشائعات حول انضمامه لبطل إسبانيا وأوروبا التاريخي.

وأكد مبابي أنه سيشارك في بطولة يورو 2024 في ألمانيا في الصيف القادم، وسيعمل بروح هادئة لتحقيق أداء قوي مع منتخب فرنسا.