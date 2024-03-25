مقتل 18 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي على منزل في دير البلح

تم انتشال 7 جثامين إضافية من منزل عائلة سلمان في دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على المنزل إلى 18.

وفي جنوب القطاع، قتل 3 فلسطينيين وجرح آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة برهوم بمخيم يبنا وسط رفح.

من جهة أخرى، تشهد مناطق البطن السمين وقيزان النجار جنوب مدينة خان يونس قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا.

وحسب روسيا اليوم، بأن القوات الإسرائيلية تستهدف بالقصف المدفعي محيط مستشفى الأمل في خان يونس.

وفي شمال القطاع، تواصل القوات الإسرائيلة عملياتها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، وقد أفاد مراسلنا بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت الطابق العلوي من مجمع الشفاء.

أما الجيش الإسرائيلي جدد الدعوات عبر مكبرات الصوت، بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي، الذي يأوي أعدادا كبيرة من المرضى والنازحين.

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش،أن الموقف في قطاع غزة يزداد تدهورا وصعوبة على المواطنين في كل يوم، وأصبح من الضروري الوصول لمسارات آمنة والقدرة على السير داخل غزة لتقديم الخدمات والرعاية .

وقال متحدث الصحة العالمية في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية،"إن قطاع غزة يعاني من المجاعة والمواطنين لا يحصلون على الطعام الملائم وهناك حالات كثيرة من الأطفال والنساء الحوامل يعانون من نقص التغذية اللازمة وهو ما يؤثر على إنجاب أطفال أصحاء .

وأضاف أن قرار الكونجرس بتقييد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيؤدي إلى أكبر كارثة في المنطقة وسيعرقل دخول المساعدات للقطاع، لافتا إلى أن الوكالة لديها كافة القدرات المتاحة لإحضار الكثير من المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية داخل غزة، ولا يمكن استبدالها في ظل انهيار البنية التحتية وتدميرها بشكل تام .

وناشد متحدث الصحة العالمية، الدول باستمرار دعم لأونروا لاستعادة عملها والوصول للمستشفيات ومساعدة العاملين في المجال الطبي لتنفيذ عملهم وتقديم الخدمة للمواطنين .

أونروا: إسرائيل منعت دخول قوافلنا الإغاثية إلى شمال قطاع غزة

أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كاظم أبو خلف، أن وقف دخول المساعدات اللازمة إلى شمال قطاع غزة، أثر على النازحين بشكل كبير، لافتًا إلى أنه على الرغم من قلة تلك المساعدات، إلا أنه لا يتم تقديمها من “الأونروا” من باب الإنصاف، ولكن ستظل (أونروا) هي شريان الحياة والمؤسسة الأكبر العاملة في المجال الإنساني الإغاثي في غزة.

وقال أبو خلف - في تصريحات لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين إن: "منع الأونروا من إدخال المساعدات وتقديمها للنازحين في قطاع غزة تعد ضربة قاصمة لهؤلاء النازحين خاصة في ظل الأمراض والمجاعة التي تفتك بهم".

وأضاف، أن قرار وقف المساعدات لا يؤثر على عمل الأونروا فقط بل يؤثر بالدرجة الأولى على المستفيدين من عمل الوكالة، وهو الأمر الذي يناقض الإرادة الدولية التي ترى وجوب زيادة المساعدات وتدفقها إلى غزة، خاصة تصريحات الأمين العام بالأمم المتحدة، والذي أكد ضرورة إغراق غزة بالمساعدات.