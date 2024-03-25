لسبب مرضي.. 5 أطعمة ومشروبات ممنوعة في رمضان احذر تناولها

يحذر أطباء التغذية من تناول بعض الأطعمة والمشروبات في رمضان نظرًا لأنها قد تسبب الشعور بالتعب والإرهاق وتقلل مستويات الطاقة في الجسم.

أطعمة تسبب الشعور بالتعب والارهاق في رمضان

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، إليك فيما يلي قائمة بالأطعمة والمشروبات الممنوع تناولها في رمضان تجنبًا للشعور بالتعب والإرهاق..

أطعمة تسبب الشعور بالتعب في رمضان

1- القهوة

الإفراط في شرب القهوة قد يؤدي إلى انهيار الكافيين ويسبب الشعور بالتعب ما يستدعي تناولنا لمزيد من القهوة لإستعادة نشاطنا، كما يجب التخفيف من تناول السكر ولالتزام بالكمية اليومية الموصى بها من الكافيين، والتي تبلغ 400 ملجم، ما يعادل حوالي 40 فنجان من الشاي أو القهوة.

2- المكسرات

الإفراط في تناول المكسرات يضر الجسم، فالمستويات العالية من الدهون الصحية التي تحتوي عليها المكسرات قد تعزز الشعور بالتعب، لذا يجب الالتزام بالكمية الموصى بها وهي 30 جم يوميًا.

3- عصائر الفاكهة

غالبًا ما تكون العصائر التي يتم شراؤها من المتجر محملة بالسكريات، بينما تفتقر إلى الألياف والبروتين اللازمين للحفاظ على مستويات الطاقة لديك، لذا حاول الحصول على بدائل أفضل، من خلال تحضير العصير الخاص بك في المنزل.

4- ألواح الطاقة

تسبب ألواح الطاقة انهيار الطاقة فى جسمك وتعزز شعورك بالتعب والارهاق نظرًا لمحتواها العالي من السكر والمحليات المضافة، وفي هذه الحالة يمكنك البحث عن واحدة تحتوي على قائمة قصيرة من المكونات كلما كان هناك مكونات أقل كان ذلك أفضل.

5- الخبز الأبيض

الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والخبز والمعكرونة، يتم هضمها بشكل أسرع من الكربوهيدرات المعقدة، مما يجعل جسمك عرضة لارتفاع قصير وسريع في مستويات السكر في الدم قبل الانهيار، لذا حاول اختيار خيارات الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك.

فواكه تحميك من تخمة بعد الفطار في رمضان

فواكه تحميك من تخمة بعد الفطار في رمضان

على صعيد آخر، قد تساعد بعض الفواكه حينما نتناولها بعد وجبة الإفطار في رمضان، على تعزيز النشاط والطاقة والقوة وعدم الرغبة في النوم.

وفيما يلي نستعرض أبرز الفواكه التي ينصح بتناولها ف رمضان..

1- البرتقال

لطيف على المعدة كما يعزز من النشاط والطاقة لاحتوائه على فيتامين سي المعزز للمناعة، بالاضافة الى انه مضاد للالتهابات ومضاد للتأكسد

2- الفراولة

تخلص الجسم من السموم، وتحسن من عملية الهضم كما أنها تقلل حدة الإصابة بالالتهابات، وتعزز من تنشيط الدورة الدموية.

3- التفاح

يحتوي على مضادات التأكسد وخفيف على المعدة، كما يمد بالسكريات المفيدة المعتدلة.