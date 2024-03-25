هل كثرة النوم تسبب الإصابة بمرض السكري؟.. مفاجأة طبية تقلب الموازين

يحذر الأطباء من أن النوم المبالغ به والذي يصل إلى أكثر من 9-10 ساعات في اليوم، قد يرفع فرص الإصابة بمرض السكري بنسبة 50 %، كما يؤثر سلبًا على عمل القلب والأوعية الدموية، بسبب قلة النشاط البدني، وذلك على الرغم من أن قلة النوم يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة، ويسبب الشعور بالتعب والإجهاد والضعف.

أضرار النوم المبالغ به

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، يؤكد الأطباء أن الإنسان يستطيع العيش من دون نوم لمدة 19 يوما تقريبا، في حين إن عواقب عدم النوم الكافي تظهر في اليوم الأول على شكل تهيج ومشكلات في التركيز، أما في اليومين الثاني والثالث فتظهر في تنسيق الحركات وتركيز العينين ووضوح الكلام، حتى يدخل الشخص في اليومين الرابع والخامس في مرحلة الهلوسة، وبحلول اليوم الثامن يصبح من الصعب عليه حتى نطق الكلمات البسيطة.

في الوقت نفسه، قد تسبب قلة النوم بصورة منتظمة اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية وسوء المزاج واختلال عمل منظومة المناعة والتعب المستمر، فضلًا عن تدهور الحالة المزاجية والأداء، وضعف التركيز والاكتئاب والأرق.

كما يشير الأطباء إلى أن قلة النوم قد تسبب المشي أثناء النوم أو ما يعرف علميًا بإسم "اضطراب الخطل النومي"، ويقوم فيه الشخص بأفعال معينة أثناء النوم، وبعد القيام بأي نشاط مثل غسل الأطباق، أوالمشي، يعود إلى السرير، وبهذه الطريقة يحاول الجسم إطالة مرحلة النوم العميق والراحة لفترة أطول.

على صعيد آخر، حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن النوم على وسائد عالية، يصل ارتفاعها إلى 16 سم، قد يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

مخاطر النوم على وسائد عالية

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أوصى باحثو الدراسة بضرورة الإمتناع عن استخدام الوسائد التي يزيد ارتفاعها عن 15 سم، لأنها تسبب ثنيًا شديدًا للرقبة، والسبب في حوالي 10% من حالات تمزق شرايين في الرقبة.

كما أثبتت الدراسة أن حوالي 2% من حالات السكتات الدماغية تحدث عندما ينسد الدم بجلطة، تكون ناجمة عن حدوث مشاكل الشريان الفقري التلقائي، ولدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 45 سنة، ترتفع النسبة إلى 10 %، حيث تسبب هذه الحالة تمزقًا صغيرًا في واحدة أو أكثر من طبقات الأنسجة الثلاث في الشريان، مما يؤدي إلى تعطيل تدفق الدم.

كما بحثت الدراسة عما إذا كان استخدام الوسائد العالية يزيد من خطر الإصابة بتشريح الشريان الفقري التلقائي، إذ اعتبرت الوسائد المرتفعة 12 سم، في حين اعتبرت 15 سم أو أكثر مرتفعة بشكل غير عادي، والتي يجبر استخدامها على دفع الذقن إلى الصدر، ما يسبب تلف الأوعية الدموية عند التقلب أثناء النوم.