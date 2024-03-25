غدًا .. مصر أمام كرواتيا بنهائي بطولة كأس العاصمة

مع دقات العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء يستضيف ملعب ستاد العاصمة الادارية مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكرواتي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بعدما تأهل الفراعنة على حساب نيوزيلندا فيما تأهل المنتخب الأوروبي على حساب تونس.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اقامة حفل ختامي في تمام الساعة 8:30 وحتى موعد انطلاق اللقاء.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.