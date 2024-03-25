الجمعة المقبل.. الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني بذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني في تمام الساعة 8:00 من مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة بدوله تنزانيا لحساب مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الانديه والمنتخبات.

على صعيد متصل ، شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الأمس على ملعب التتش.

وبدأ الشحات المشاركة التدريجية مع الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص به، لتجهيزه للمشاركة الكاملة مع الفريق في التدريبات والمباريات الرسمية.

وكان الشحات قد تعرض لتقلص عضلي في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.