الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

علي جمعة يوضح حكم استخدام برامج تسجيل المكالمات لإعادة الحق (فيديو)

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

 أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حكم استخدام برنامج تسجيل المكالمات من دون معرفة الطرف الآخر لإعادة حقوق الناس.

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 وقال، خلال برنامجه "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد: "القانون ينص على أن التسجيل يجب أن يكون مؤيدًا من الجهات القضائية، وهناك أنواع تسجيل تقبل عند القاضى، وهناك أنواع لا تقبل ويعتبره القاضى تعديًا".

 وأوضح: "ننصح الناس بألا يعتدى بعضهم على بعض بهذه الكيفية، والمصيبة الآن أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقولك ما لم تقل، وأنت لم تنطق بهذا ولا تعرفه عبر برامج وهذا هارم من هوارم المروءة".

أمراض السوشيال ميديا:

 حول أمراض السوشيال ميديا التى انتشرت قال: "ربنا نهى عن اللغو وإضاعة الوقت، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟".

 وتابع: "هنتحاسب على كل ما نفعله والعاقل خصيم نفسه، ويجب على العاقل أن يعمر وقته بما هو نافع، إما نافع فى دنياه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما نافع فى آخراه وهو العبادة والصلاة والصيام".

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