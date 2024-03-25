الجيش السوداني يدمر 10 عربات قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع

قال الجيش السوداني أنه دمر 10 عربات قتــالية تابعة لميليــشيا الدعم السريع واستولي على 4 أخرى ومدرعة بمنطقة الكدرو العسكرية شمال الخرطوم بحري .

ونفذ الجيش السوداني عملية نوعية استهدفت ميليشيا الدعم السريع بمنطقة الكدرو شمال بحري، وأسفرت عن سقوط قتلى وتدمير عدد كبير من الآليات.

كما أعلن الجيش السوداني، استعادة مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من سيطرة ميليشيا الدعم السريع، بحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.

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تطورات ميدانية متلاحقة

وشهدت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في كردفان ودارفور اشتباكات عنيفة، وسط أنباء عن تقدم قوات الدعم السريع نحو مقر قيادة الفرقة 22 في مدينة بابنوسة بولاية كردفان مقتربة من السيطرة على كامل المدينة الاستراتيجية.

وفقا لمنصات تابعة له، قال الجيش إن قواته تقدمت في العديد من المناطق، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وشهدت منطقة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري أعنف الاشتباكات بين الجانبين وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وقال الجيش إنه تمكن من صد الهجوم الخامس خلال يومين لقوات الدعم السريع على مقر سلاح الإشارة لكن قوات الدعم السريع أشارت إلى أنها عززت من حصارها لما تبقى من المقر بعد سيطرتها على 3 أجزاء رئيسية منه، بحسب ما أعلنته منصات إعلامية تابعة لها.

وفي دارفور، أعلنت قوات الدعم السريع تكبيد قوات حركتي وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم ومني آركو مناوي حاكم إقليم دارفور خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في معارك جرت الأحد بالإقليم.