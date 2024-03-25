الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش السوداني يدمر 10 عربات قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

 

قال الجيش السوداني  أنه دمر 10 عربات قتــالية تابعة لميليــشيا الدعم السريع واستولي على 4 أخرى ومدرعة بمنطقة الكدرو العسكرية شمال الخرطوم بحري .

txt

سياسي سوداني: مليشيات الدعم السريع المتمردة أصبحت تبحث عن مخارج آمنة

txt

السجن 10 سنوات لطباخ بقوات الدعم السريع المتمردة بالقضارف

ونفذ الجيش السوداني عملية نوعية استهدفت ميليشيا الدعم السريع بمنطقة الكدرو شمال بحري، وأسفرت عن سقوط قتلى وتدمير عدد كبير من الآليات.

 

 كما أعلن الجيش السوداني، استعادة مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من سيطرة ميليشيا الدعم السريع، بحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.

.

 

تطورات ميدانية متلاحقة 

 

وشهدت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في كردفان ودارفور اشتباكات عنيفة، وسط أنباء عن تقدم قوات الدعم السريع نحو مقر قيادة الفرقة 22 في مدينة بابنوسة بولاية كردفان مقتربة من السيطرة على كامل المدينة الاستراتيجية. 

 

وفقا لمنصات تابعة له، قال الجيش إن قواته تقدمت في العديد من المناطق، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. 

 

وشهدت منطقة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري أعنف الاشتباكات بين الجانبين وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى. 

 

وقال الجيش إنه تمكن من صد الهجوم الخامس خلال يومين لقوات الدعم السريع على مقر سلاح الإشارة لكن قوات الدعم السريع أشارت إلى أنها عززت من حصارها لما تبقى من المقر بعد سيطرتها على 3 أجزاء رئيسية منه، بحسب ما أعلنته منصات إعلامية تابعة لها.   

 

وفي دارفور، أعلنت قوات الدعم السريع تكبيد قوات حركتي وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم ومني آركو مناوي حاكم إقليم دارفور خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في معارك جرت الأحد بالإقليم.

 

 

مواد متعلقة

احكام السجن المؤبد لمنسوبي الدعم السريع ومعاونيهم بالقضارف

الخارجية السودانية: لدينا 4 شروط لوقف القتال في رمضان مع الدعم السريع

البرهان يتوعد “الدعم السريع”: جاهزين للقتال في جميع المناطق والعمليات ستنتهي بدحر التمرد

الجيش السوداني: نحقق في مقاطع تظهر جنودا يحملون رأسي قتيلين من الدعم السريع

قوات الدعم السريع تنفي الانسحاب من أم درمان
الجريدة الورقية