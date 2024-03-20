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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السجن 10 سنوات لطباخ بقوات الدعم السريع المتمردة بالقضارف

صورة تعبرية
صورة تعبرية

أدانت محكمة جنايات شرق القضارف، المتهم ( ع. ف. م. ي ) تحت المادة 65 من القانون الجنائي لسنة 1991 م المتعلقة بمنظمات وجماعات الاجرام والارهاب.

وأوقعت عليه عقوبة السجن لفترة عشر سنوات وذلك ضمن قضايا المحكمة المختصة بالنظر فى انتهاكات ملشيات الدعم السريع ومؤيديهم ومعاونيهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدان قد تم تجنيده كمستنفر مع جماعة الدعم السريع الارهابية بواسطة أحد أفرادها في مدينة الشواك بولاية القضارف وانضم لأحد معسكرات التمرد بحي الهدى بشرق النيل.

وعمل كطباخ للقوة الموجودة بالمعسكر وقوامها 150 متمردا، وعند عودة المدان للقضارف تمكنت استخبارات الفرقة الثانية من توقيفة بمدخل الخياري، وبعد التحري معه اقر بالعمل مع القوات المتمردة ومن ثم تم قيد دعوى جنائية في مواجهته وأُحِيل للمحاكمة.

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