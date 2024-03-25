علي جمعك: صوت المرآة ليس عورة

وجهت طالبة سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حول سبب منع بعض الفتيات من الإنشاد الدينى بحجة إن صوت المرأة عورة؟.

وقال “ جمعة” خلال تقديمه برنامج “ نور الدين”، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم الإثنين، إنه :"مين اللى قال إن صوت المرأة عورة، أنتى سمعتى كده، لأ صوت المرأة ليس عورة، هى دى الإجابة على سؤالك".

وأشار إلى أن المرأة في الإسلام أنصفها النص الشرعي والقرآن والسنة، متابعا: "المساواة بين الرجل والمرأة أمر لابد منه وهذه المساواة في أصل التكليف والحقوق والواجبات حتي لو اختلفت الهيئات والأدوار والمراكز القانونية والخصائص والوظائف".

ويعد برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذى يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.