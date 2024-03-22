علي جمعة: الصلاة فرضت في الأرض وليس بالسماء (فيديو)

سألت طفلة، الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سبب فرض الصلاة فى السماء وليس في الأرض خلال الإسراء والمعراج؟.

وأجابها جمعة، خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الجمعة: “محصلش معلوماتك غلط وأنا هصلحهالك”.

وأوضح: "الصلاة فرضت في الأرض واللي فرضت في السماء الصلوات الخمس، واللي حصل كان في واحد اسمه سيدنا عفيف، وهو قال لسيدنا العباس، وكان لسه برضوا فى الجاهلية، أنا شفت حاجة غريبة شفت واحد طلع من الخيمة وودى وشه في اتجاه كده وقال الله أكبر وبعدين شاب صغير وقف جنبه وقال الله اكبر وبعدين سيدة طلعت من خيمة واستغربت، وسيدنا العباس قال له إن محمد أرسل وآمن معه علي وخديجة".

وتابع: "هذه الواقعة كانت قبل الإسراء والمعراج بـ١٤ عاما".

الصلاة فرضت منذ سيدنا آدم

وأشار إلى أن الصلاة موجودة منذ سيدنا آدم، لكن لم يكن هناك فرائض خمس بهذه الكيفيفة، موضحًا أن الصلاة بما فيها من ركوع او سجود وإلتجاء الي الله، كانت موجودة من زمان، والأنبياء مأمورين يتبعوا النبي".