صحة الشرقية: إجراء 8 عمليات بجهاز أرجون بلازما «الفريد» بمستشفى منيا القمح

أجرى الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة بمستشفى منيا القمح المركزي بمحافظة الشرقية، لستة مناظير تضم ٨ حالات باستخدام جهاز أرجون بلازما الفريد والوحيد بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والذي يستخدم في حالات مناظير الجهاز الهضمي بجميع أنواعها، وذلك لكي القرح النازفة بالمعدة أو القولون أو الأمعاء الدقيقة، وكي التجمعات الدموية بالمعدة والقولون.

قاد العمليات وأشرف عليها كل من: الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور محمود غنيم أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بجامعة الأزهر ومدرب الزمالة بالمستشفى، والدكتور شريف حجاب استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور أحمد جمعة استشاري المناظير ورئيس الوحدة، والدكتور عامر محمد والدكتورة نانسي ميلاد أخصائيي الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى، وتحت إشراف الدكتور أحمد عيد مدير مستشفى منيا القمح المركزي.

يأتي ذلك في ضوء اهتمامات القيادة السياسية بصحة المصريين، والمبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض، وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي منها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.

وضمن اللستة الجراحية، تم إجراء منظار معدة تشخيصي لمريضة تبلغ من العمر ٢٥ عاماً تعانى من نزيف معدى، وتم عمل اللازم للحالة من تحاليل وفحوصات طبية، كما تم إجراء منظار لمريضة تعانى من قئ دموى وبراز مدمم وأنيميا مستمرة، وتم استخدام الأرجون فى التعامل مع سبب النزيف، هذا بالإضافة إلى إجراء منظار لمريض يعاني من ورم بالبنكرياس، أدى إلى انسداد بالقناة المرارية، وتم تركيب دعامة معدنية قنوات مرارية، وتم خروج جميع الحالات من وحدة المناظير بحالة جيدة بعد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بأن ذلك يأتي بعد بدء التشغيل التجريبي للوحدة خلال الفترة الماضية، وبعد دعمها بجهاز أرجون بلازما، بالتعاون مع المجتمع المدني، وأيضاً بعد أسابيع من تشغيل أحدث إصدارات مناظير القنوات المرارية Spy Glass cholangioscope، والذي يطلق عليه المنظار الجاسوس، لقدرته على الوصول لأماكن دقيقة جداً بالجهاز الهضمي، وذلك للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن إقتناء هذه التقنية الحديثة يعتبر قفزة نوعية في تشخيص أمراض الكبد والقنوات المرارية، بعد استقبال المستشفى منظار spy glass دعماً من وزارة الصحة والسكان، ضمن التجهيزات غير المسبوقة لوحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بتكلفة تقديرية تخطت ١١ مليون جنيه، لتصبح الوحدة الأولى من نوعها بمستشفيات صحة الشرقية، وتضاهي الوحدات المتقدمة بالمستشفيات التعليمية والجامعية.

وأضاف المشرف العام على المناظير بالمديرية، بأن المنظار الدقيق للقنوات المرارية بنسخته الرقمية الجديدة يمتاز بوضوح الصورة، ودقته في التشخيص بشكل عام وفي تشخيص أورام منطقة القنوات المرارية بشكل خاص، مع تقليل الزمن المتوقع للعملية، بجانب تخفيض المضاعفات التي قد تنتج عنها، ويتم بدون إجراء فتحات بالصدر أو البطن مما يجعله يتفوق على العمل الجراحي أو المنظار العادي، كما أنه يساعد في تقليل آلام ما بعد العملية وحدوث إلتهابات أو ندبات وتشوهات، مما يسهم في العودة للحياة الطبيعية في أقصر مدة زمنية.