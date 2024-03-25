سقوط المتهمين بالاستيلاء على 50 طن سكر مدعم

ألقت الداخلية، القبض على مرتكبى واقعة الإستيلاء على 50 طن سكر مدعم من إحدى الشركات بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة من (محامية بإحدى شركات المواد الغذائية بالإسكندرية) بقيام (مالك شركة للنقل متعاقد مع الشركة محل عملها لنقل البضائع) بالاستيلاء على (50 طن سكر مدعم) ولم يقم بتوصيلها لفرع إحدى شركات تجارة الجملة بسوهاج عقب تحميلها على سيارة تابعة لشركته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (مالك شركة النقل المذكور، و8 آخرين لعدد "3 منهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بقيام أحدهم (مالك سيارة نقل) بالاتفاق مع مالك الشركة لتسهيل حصوله على إذن بتحميل كمية السكر من إحدى الشركات مستخدمين السيارة النقل عقب تثبيت لوحات مقلدة عليها، والاستعانة بباقـى المتهمين .. كما أرشدوا عن (كمية السكر المستولى عليها - مبلغ مالى – السيارة المستخدمة فـى الواقعة - اللوحات المقلدة) ، وأضافوا بارتكابهم واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية والاستيلاء على كمية من المنظفات من إحدى الشركات كائنة بدائرة القسم "بذات الأسلوب"، وضبط (2200 كرتونة من المنظفات وزنت 5 أطنان).

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بإحالة أوراق متهم للمفتي لاتهامه في بقتل ربة منزل فى البساتين.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار.

كشفت أوراق القضية، أن المتهم محمد س. ٤٠ سنة، عامل، لأنه في يوم ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم " البساتين " محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها سلوى السيد، عمدا مع سبق الإصرار ، بان عقد العزم على قتلها و اعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة سالفة البيان واستل سلاح ابيض سكين متعدياً عليها به قاصداً قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان، احرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كشفت أوراق القضية، ان المتهم بذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات و المملوك للمجنى عليها سالفة البيان، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوق بالاصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة، كما انه احرز أداة و سلاح ابيض " مفتاح حديدى و سكين " بدون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.