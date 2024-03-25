الرئاسة الروسية: الحرب ضد الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الحرب ضد الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً وهو ما لا يتم تنفيذه حالياً بسبب الأوضاع الأكثر تفاقماً هذه الفترة .

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين "إن المعلومات حول الهجمات الإرهابية المحتملة تأتي عن طريق أجهزة الاستخبارات وتصنف على أنها حساسة ولا يتم الكشف عنها ".

وتابع بيسكوف:"أن الأجهزة الأمنية الروسية تعمل بشكل مستقل على الهجوم الإرهابي في (كروكوس) ولا حديث عن أي مساعدة من دول أخرى".

موسكو.. بقاء 97 مصاباً في المستشفيات جراء العمل الإرهابي في كروكوس

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية في مقاطعة موسكو، ليودميلا بولاتاييفا، أن 97 مصاباً ما يزالون متواجدين في المستشفيات بدرجات متفاوتة الخطورة جراء العمل الإرهابي في "كروكوس".

وقالت بولاتاييفا للصحفيين اليوم الاثنين:" ما يزال يتواجد 97 شخصاً في المستشفيات والمراكز الصحية، وتقع هذه المستشفيات في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو والمراكز الفدرالية"، مؤكدة أن وزارتها على اتصال مع الجميع. هذا واقتحم أربعة أشخاص قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي العاصمة الروسية موسكو 22 مارس الجاري وأطلقوا النار على مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 137 قتيلًا والمصابين إلى 180 شخصا.

من ناحية أخرى، أُصيب شخص في حادث اصطدام شاحنة بحافلة تابعة لجهة أمنية روسية على طريق موسكو الدائري اليوم.

وقال مصدر أمني روسي لوكالة أنباء "تاس":" اصطدمت شاحنة عند الكيلومتر الـ 45 من طريق موسكو الدائري بحافلة تابعة لهيئة أمنية روسية".

وأضاف:" أن النيران التهمت حافلة الهيئة الأمنية بالكامل طالت كابينة الشاحنة أيضا، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى إصابة شخص واحد.

وأوضح المصدر أن الحافلة الأمنية كانت متوقفه قيد الإصلاح عندما اصطدمت بها الشاحنة، منوها بإغلاق الشرطة حركة المرور بالكامل في الممر الخارجي من طريق موسكو الدائري، ومؤكدا أنه تم إخماد الحريق في وقت لاحق.