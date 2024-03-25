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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل 82 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية

لاجئ أوكرانيا
لاجئ أوكرانيا

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين أن البلاد استقبلت خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 82 ألف لاجئ من أوكرانيا.

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دبلوماسية أمريكية: روسيا تواصل إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل عشوائي في أوكرانيا

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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 437 ألفا و390 جنديا

وذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن أكثر من 72 ألفا و900 لاجئ أوكراني غادروا بولندا خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير 2022 نحو 20 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد ما يقرب من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

 

وفي سياق متصل أكدت السفيرة الأمريكية في كييف، بريدجيت برينك، أن روسيا تواصل إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل عشوائي دون أي اعتبار.

وقالت السفيرة الأمريكية وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين إن أوكرانيا بأكملها تشهد للمرة الثالثة قبل الفجر خلال أسبوع واحد، تحذيرا من هجوم جوي وتوجيهات بالاحتماء.

وأضافت أن روسيا تواصل إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل عشوائي دون أي اعتبار لملايين المدنيين في انتهاك للقانون الدولي.

علي صعيد أخر، أعلن الجيش البولندي أن أحد الصواريخ اخترق المجال الجوي للبلاد لفترة وجيزة، مؤكدا أنه لمدة 40 ثانية انتهك المجال الجوي البولندي بأحد صواريخ كروز التي أطلقها سلاح الجو الروسي.

موسكو.. بقاء 97 مصاباً في المستشفيات جراء العمل الإرهابي في كروكوس

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية في مقاطعة موسكو، ليودميلا بولاتاييفا، أن 97 مصاباً ما يزالون متواجدين في المستشفيات بدرجات متفاوتة الخطورة جراء العمل الإرهابي في "كروكوس.

وقالت بولاتاييفا للصحفيين اليوم الاثنين:" ما يزال يتواجد 97 شخصاً في المستشفيات والمراكز الصحية، وتقع هذه المستشفيات في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو والمراكز الفدرالية"، مؤكدة أن وزارتها على اتصال مع الجميع. هذا واقتحم أربعة أشخاص قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي العاصمة الروسية موسكو 22 مارس الجاري وأطلقوا النار على مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 137 قتيلًا والمصابين إلى 180 شخصا.

من ناحية أخرى، أُصيب شخص في حادث اصطدام شاحنة بحافلة تابعة لجهة أمنية روسية على طريق موسكو الدائري اليوم.

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