دبلوماسية أمريكية: روسيا تواصل إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل عشوائي في أوكرانيا

أكدت السفيرة الأمريكية في كييف، بريدجيت برينك، أن روسيا تواصل إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل عشوائي دون أي اعتبار.

وقالت السفيرة الأمريكية وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين إن أوكرانيا بأكملها تشهد للمرة الثالثة قبل الفجر خلال أسبوع واحد، تحذيرا من هجوم جوي وتوجيهات بالاحتماء.

وأضافت أن روسيا تواصل إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل عشوائي دون أي اعتبار لملايين المدنيين في انتهاك للقانون الدولي.

علي صعيد أخر، أعلن الجيش البولندي أن أحد الصواريخ اخترق المجال الجوي للبلاد لفترة وجيزة، مؤكدا أنه لمدة 40 ثانية انتهك المجال الجوي البولندي بأحد صواريخ كروز التي أطلقها سلاح الجو الروسي.

موسكو.. بقاء 97 مصاباً في المستشفيات جراء العمل الإرهابي في كروكوس

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية في مقاطعة موسكو، ليودميلا بولاتاييفا، أن 97 مصاباً ما يزالون متواجدين في المستشفيات بدرجات متفاوتة الخطورة جراء العمل الإرهابي في "كروكوس".

وقالت بولاتاييفا للصحفيين اليوم الاثنين:" ما يزال يتواجد 97 شخصاً في المستشفيات والمراكز الصحية، وتقع هذه المستشفيات في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو والمراكز الفدرالية"، مؤكدة أن وزارتها على اتصال مع الجميع. هذا واقتحم أربعة أشخاص قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي العاصمة الروسية موسكو 22 مارس الجاري وأطلقوا النار على مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 137 قتيلًا والمصابين إلى 180 شخصا.

من ناحية أخرى، أُصيب شخص في حادث اصطدام شاحنة بحافلة تابعة لجهة أمنية روسية على طريق موسكو الدائري اليوم.

وقال مصدر أمني روسي لوكالة أنباء "تاس":" اصطدمت شاحنة عند الكيلومتر الـ 45 من طريق موسكو الدائري بحافلة تابعة لهيئة أمنية روسية".

وأضاف:" أن النيران التهمت حافلة الهيئة الأمنية بالكامل طالت كابينة الشاحنة أيضا، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى إصابة شخص واحد.

وأوضح المصدر أن الحافلة الأمنية كانت متوقفه قيد الإصلاح عندما اصطدمت بها الشاحنة، منوها بإغلاق الشرطة حركة المرور بالكامل في الممر الخارجي من طريق موسكو الدائري، ومؤكدا أنه تم إخماد الحريق في وقت لاحق.