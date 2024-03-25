أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 437 ألفا و390 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 437 ألفا و390 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعد مقتل 640 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و887 دبابة و13 ألفا و183 من المركبات المدرعة و10 آلاف و877 من النظم المدفعية و1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و726 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1785 من المعدات الخاصة و8 آلاف و539 طائرة مسيرة وغواصة و14 ألفا و454 من المركبات وخزانات الوقود".

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف" إن الجيش الروسي شن 258 غارة على تسع بلدات تابعة للإقليم الواقع بجنوب شرق أوكرانيا الليلة الماضية".

وأضاف:"أن الجيش الروسي شن ست غارات جوية على بلدات مالينيفكا وروبوتاين ومالا توكماشكا، وهاجمت 22 طائرة بدون طيار بلدات هوليابول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سقطت 230 قذيفة مدفعية في هوليبول وروبوتاين ونوفواندرييفكا ومالينيفكا ومالا توكماشكا وليفادني وبريوتني وفيربوفي ونوفودانيليفكا، في حين وردت خمسة تقارير عن تدمير المباني السكنية والبنية التحتية.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الإثنين أن إجمالي 60 اشتباكا قتاليا وقعوا في ساحة المعركة الأوكرانية خلال ال(24) ساعة الماضية مع الجيش الروسي.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن الجيش الروسي شن 33 هجوما صاروخيا و70 غارة جوية، فضلا عن 91 وابلا من الصواريخ، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، فيما تواصل القوات الأوكرانية إلحاق خسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية".

وأضاف البيان أن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت منظومتين للدفاع الجوي و3 قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية للجيش الروسي خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد متصل، أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة (ميكولايف) الأوكرانية، إصابة 11 شخصا في هجوم روسي على مدينة ميكولايف بطائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد 131/136.

وذكرت الإدارة - في بيان نقلته (يوكرينفورم) - أنه حتى اليوم، وأثناء العمل القتالي للدفاعات الجوية الأوكرانية، سقطت شظايا طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 على منازل خاصة وتسببت في اشتعال النيران في مبنى سكني وسيارتين، وتم إخماد الحريق على الفور، كما لحقت أضرار بالمنازل الخاصة القريبة.

وأشار البيان إلى أنه أصيب 11 شخصا، فيما تلقى 9 منهم المساعدة الطبية على الفور، وتم نقل اثنين إلى المستشفى.