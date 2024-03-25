بقاء 97 مصابا في المستشفيات جراء العمل الإرهابي بروسيا

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية في مقاطعة موسكو، ليودميلا بولاتاييفا، أن 97 مصاباً ما يزالون متواجدين في المستشفيات بدرجات متفاوتة الخطورة جراء العمل الإرهابي في "كروكوس".

وقالت بولاتاييفا للصحفيين اليوم الاثنين:" ما يزال يتواجد 97 شخصاً في المستشفيات والمراكز الصحية، وتقع هذه المستشفيات في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو والمراكز الفدرالية"، مؤكدة أن وزارتها على اتصال مع الجميع. هذا واقتحم أربعة أشخاص قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي العاصمة الروسية موسكو 22 مارس الجاري وأطلقوا النار على مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 137 قتيلًا والمصابين إلى 180 شخصا.

من ناحية أخرى، أُصيب شخص في حادث اصطدام شاحنة بحافلة تابعة لجهة أمنية روسية على طريق موسكو الدائري اليوم.

وقال مصدر أمني روسي لوكالة أنباء "تاس":" اصطدمت شاحنة عند الكيلومتر الـ 45 من طريق موسكو الدائري بحافلة تابعة لهيئة أمنية روسية".

وأضاف:" أن النيران التهمت حافلة الهيئة الأمنية بالكامل طالت كابينة الشاحنة أيضا"، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى إصابة شخص واحد.

وأوضح المصدر أن الحافلة الأمنية كانت متوقفه قيد الإصلاح عندما اصطدمت بها الشاحنة، منوها بإغلاق الشرطة حركة المرور بالكامل في الممر الخارجي من طريق موسكو الدائري، ومؤكدا أنه تم إخماد الحريق في وقت لاحق.

مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: ما حدث في كروكوس "عمل إرهابي وحشي"

وصفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، ما حدث في (كروكوس) بأنه عمل إرهابي دموي وحشي وغير إنساني، مشيرة إلى أن المجتمع الروسي متلاحم وموحد بشكل غير مسبوق.

وقالت موسكالكوفا - في تصريح صحفي أثناء زياراتها لموقع مركز التسوق (كروكوس) اليوم الاثنين - : "نتمنى الشفاء العاجل لكل من هو على قيد الحياة اليوم".

وأضافت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا:" نحن اليوم موحدون أكثر من أي وقت مضى، وكل حدث مأساوي يوحد المجتمع".

وتابعت موسكالكوفا:" لم أر مثل هذا التدفق من الناس وهذا العدد الهائل من برقيات التعازي، التي تلقيناها من مفوضي حقوق الإنسان الأجانب"، منوهة بأن ما حدث هو عمل إرهابي دموي وغير إنساني ووحشي.

وفي سياق متصل أدان رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز التسوق "كروكوس سيتي" قرب العاصمة موسكو.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس رحمون بعد محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين: أدان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة العمل الإرهابي القاسي والدموي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي هول.