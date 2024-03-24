خارجية إيطاليا: تحذيرالإيطاليين من خطر وقوع هجوم إرهابي في موسكو

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن وزارته حذرت مواطنيها من السفر إلى روسيا بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية في موسكو.

وقال في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا: "كان الخطر يلوح في الأفق، لذلك حذرنا مواطنينا على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت من السفر إلى روسيا، وطلبنا من الذين كانوا هناك بالفعل عدم المشاركة في الأحداث الجماهيرية بدءا من 8 مارس"، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون في مكافحة الإرهاب، الذي يشكل تهديدا عالميا.

وأضاف: "لا يمكننا أن نتخلى عن يقظتنا. التوتر في الشرق الأوسط وفي البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا، كل ذلك أدى إلى زيادة مستوى مراقبة جميع المواقع التي يحتمل أن تكون معرضة للخطر في بلادنا".

ونوه تاجاني، أنه ستتم مناقشة التهديد الإرهابي، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في أبريل المقبل في كابري.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو في حديث صحفي، إلى أن "خطر الإرهاب من تنظيم داعش لا يزال كبيرا".

وقال الوزير كروسيتو: "لقد أظهر الهجوم الإرهابي في روسيا أنه في السياق الجيوسياسي، يمكن للمنظمات الإرهابية أن تتصرف بأيدي كتائب هجومية حقيقية".

وزعم الوزير الإيطالي، بعدم وجود أية صلة بين داعش وأوكرانيا.

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

على جانب آخر، قالت القوات المسلحة البولندية، إن روسيا "انتهكت المجال الجوي البولندي" في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بصاروخ كروز أُطلق على أهداف في غرب أوكرانيا.

وأوضحت القوات المسلحة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أنه "في 24 مارس الساعة 04,23 صباحا (03,23 بتوقيت غرينتش)، حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بصاروخ كروز، أطلقه الطيران بعيد المدى لروسيا الاتحادية اللية الماضية".

وأضافت: "دخل الجسم أجواء بولندا بالقرب من بلدة أوسيردو (بإقليم لوبلين) ومر بها لمدة 39 ثانية. وخلال الرحلة بأكملها، رصدته أنظمة الرادار العسكرية".

وقبل ساعات، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت هجوما جويا على العاصمة كييف، في وقت مبكر الأحد، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم.