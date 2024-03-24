مشتبهو هجوم كروكس  يصلون محكمة موسكو الجزئية

تتواصل تداعيات الهجوم المروع الذي طال قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو يوم الجمعة الماضي، وتبناها تنظيم داعش، حيث وصل أول مشتبه بمشاركتهما في الهجوم الدامي إلى محكمة موسكو الجزئية اليوم الأحد.

فقد أظهرت صور حديثة أحد المتهمين من داخل محكمة في موسكو، بعدما تم اقتياده معصوب العينين إلى قاعة المحكمة، ثم أزيلت العصابة عن عينيه لتظهر حولها هالات سوداء واضحة.

ومثل أول مشتبه بهما في الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 137 شخصا، مساء اليوم أمام محكمة في العاصمة الروسية.

وتلقت المحكمة الروسية من هيئة التحقيق الروسية طلبا بسجن اثنين من المشاركين في الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو.

كما اتهم اثنان من المشاركين بهجوم إرهابي، بحسب ما نقلته وكالة "تاس".

وكانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتقال المشتبه بهم الأربعة بتنفيذ الهجوم في مقاطعة "بريانسك" على الحدود الأوكرانية.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أيضا أن المشتبه بهم في هجوم موسكو الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية.



هجوم مروع

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن المشتبه بهم كانوا متّجهين نحو أوكرانيا حيث كانت لديهم نافذة عبور للحدود.

فيما لم تأت السلطات الروسية على ذكر تبني تنظيم داعش، كما لم تتطرق إلى احتمال الفرار نحو بيلاروسيا.

إلا أن بوتين تعهد السبت بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الذي خلف 133 قتيلا في ضواحي موسكو في اليوم السابق.