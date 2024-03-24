"الزراعة" تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، والذي أقامته الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي.

إقبال كبير

ومن جانبه سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف علي المنافذ والمعارض توافد إعداد كبيرة من المواطنين يوميا، على المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائيه، لافتًا إلى أن جميع السلع والمنتجات الغذائية تتميز بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري بنحو من 20‎%‎ إلي 50‎%‎.

وأشار صالح إلى أن زيادة المعرض والمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، جاءت لتلبي احتياجات المواطنين، والمساهمة في الحد من الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرًا من المواطنين على المعرض، وأجنحته المختلفة، لشراء جميع السلع والمنتجات خاصة الاستراتيجية، لافتًا إلى استمرار المعرض، والمقام بموقع الزراعات المحمية بالدقي، حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع ثبات الأسعار التي تم إعلانها.



قائمة بأسعار السلع

وقال ان الاسعار جاءت على النحو التالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ 27 ج

-سعر كيلو الدقيق المعبأ 24ج

- سعر كيلو السكر 27ج

- ⁠سعر كيلو البطاطس 5 ج

- ⁠سعر كيلو الجزر 5 ج

- ⁠سعر كيلو البصل 10ج

- ⁠سعر كيلو الخيار 10ج

- ⁠سعر كيلو الطماطم 5 ج

- ⁠سعر كيلو اللبن السائب 25

- ⁠سعر عدد 2 فرخه مبرده 190ج

- ⁠سعر كيلو اللحوم البلدي 300ج

- ⁠سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 300

- ⁠سعر كيلو الكبدة البلدي 300

- ⁠سعر كيلو الأسماك البلطي

- درجة أولي 70ج

- ⁠درجة ثانية 60ج

- ⁠درجة ثالثة 50ج

- ⁠البوري 150ج

