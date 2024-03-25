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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة : ما يحدث في إصابة إمام عاشور "عيب"

بوابة الوفد الإلكترونية

إنتقد الإعلامي محمد شبانة تعامل بعض الجماهير مع إصابة إمام عاشور والتي سيغيب على أثرها لفترة طويلة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن سلوكيات الجماهير يجب أن تتغير إذا كنا نطمح في الأفضل لكرة القدم المصرية .. فليس من المقبول أن يشمت بعض الجماهير في إصابة لاعب لمجرد إنتقاله ومن ناد إلى آخر.

كما انتقد شبانة أيضا بعض الجماهير التي ترى أن أنديتها تتضرر من إستدعاء لاعبيها للمنتخبات الوطنية ...  مؤكدا إرتداء أي لاعب لقميص المنتخب هو شرف له وناديه أن يحتوي بين صفوفه أكبر عدد من اللاعبين الدوليين.

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