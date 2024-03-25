الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس دافئ ورياح متوسطة بالبحيرة صباح اليوم الإثنين

طقس دافئ
طقس دافئ

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر مارس 2024، طقس دافي حيث تبلغ درجة الحرارة 22درجة مئوية ، مع نسبة رطوبة تبلغ 41% ، ووجود رياح خفيفة إلي متوسطة  تتراوح سرعتها مابين 19إلي 20كم /ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة أنحاء المحافظة ، خاصة فيالمناطق الصحراوية المتمثلة في وادي النطرون ومركز بدر والنوبارية  ، مما يؤقر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات سواء علي الطرق السريعة ، أو الطرق الفرعية ، كما تتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة علي فترات متباعدة .

وفي قري ونجوع المحافظة ، تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لحصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات أو الفاكهة ، لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة ، بالإضافة إلي ري الحقول من خلال ماكينات الري .

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