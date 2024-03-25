طقس دافئ ورياح متوسطة بالبحيرة صباح اليوم الإثنين

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر مارس 2024، طقس دافي حيث تبلغ درجة الحرارة 22درجة مئوية ، مع نسبة رطوبة تبلغ 41% ، ووجود رياح خفيفة إلي متوسطة تتراوح سرعتها مابين 19إلي 20كم /ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة أنحاء المحافظة ، خاصة فيالمناطق الصحراوية المتمثلة في وادي النطرون ومركز بدر والنوبارية ، مما يؤقر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات سواء علي الطرق السريعة ، أو الطرق الفرعية ، كما تتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة علي فترات متباعدة .

وفي قري ونجوع المحافظة ، تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لحصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات أو الفاكهة ، لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة ، بالإضافة إلي ري الحقول من خلال ماكينات الري .