طقس شتوي متقلب وسقوط أمطار على مدن وقرى الشرقية

شهدت قرى ومدن محافظة الشرقية، منذ صباح اليوم الأحد، طقس شتوي متقلب، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع لأشعة الشمس في بعض الأحيان، صاحبها سقوط أمطار ما بين خفيفة والمتوسطة على بعض الأنحاء.

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت منذ ليلة أمس، انخفاضًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وظهور سحب متقطعة في سماء المحافظة، مع إعلان الأجهزة التنفيذية تأهبها لمواجهة أية تداعيات جديدة قد تنتج خلال الساعات القادمة تزامنا مع التقليات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ رؤساء المراكز والمدن برفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية، مع إستمرار رفع درجة الإستعداد بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، مع إستمرار المتابعة الدورية لمحطات الرفع والتأكد من إنتظام عملها، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء خلال الأيام القادمة.

وكانت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، قد كشفت عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء القادم، وأكد إنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.