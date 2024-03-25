أوكرانيا: تسجيل 60 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الإثنين أن إجمالي 60 اشتباكا قتاليا وقعوا في ساحة المعركة الأوكرانية خلال ال(24) ساعة الماضية مع الجيش الروسي.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن الجيش الروسي شن 33 هجوما صاروخيا و70 غارة جوية، فضلا عن 91 وابلا من الصواريخ، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، فيما تواصل القوات الأوكرانية إلحاق خسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية".

وأضاف البيان أن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت منظومتين للدفاع الجوي و3 قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية للجيش الروسي خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد متصل، أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة (ميكولايف) الأوكرانية، إصابة 11 شخصا في هجوم روسي على مدينة ميكولايف بطائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد 131/136.

وذكرت الإدارة - في بيان نقلته (يوكرينفورم) - أنه حتى اليوم، وأثناء العمل القتالي للدفاعات الجوية الأوكرانية، سقطت شظايا طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 على منازل خاصة وتسببت في اشتعال النيران في مبنى سكني وسيارتين، وتم إخماد الحريق على الفور، كما لحقت أضرار بالمنازل الخاصة القريبة.

وأشار البيان إلى أنه أصيب 11 شخصا، فيما تلقى 9 منهم المساعدة الطبية على الفور، وتم نقل اثنين إلى المستشفى.

الرئيس الطاجيكستاني: سنتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب

أدان رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز التسوق "كروكوس سيتي" قرب العاصمة موسكو.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس رحمون بعد محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين: "أدان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة العمل الإرهابي القاسي والدموي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي هول".

وبحسب البيان أكد رحمون أن "الإرهابيين ليس لديهم لا جنسية، ولا وطن، ولا دين".

وتابع البيان: "في ساعة الحداد الوطني الحزينة في روسيا، أكد إمام علي رحمون تضامن جميع مواطني طاجيكستان مع الشعب الروسي الشقيق.

وأكد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب والتطرف ومظاهر التطرف الديني التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن.

وقال البيان: "وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق بين الإدارات والخدمات ذات الصلة من أجل الاستجابة الفعالة لهذه التهديدات ومكافحتها بشكل مشترك".

وفي نهاية الاتصال، تمنى رئيس طاجيكستان الشفاء العاجل للضحايا، ونقل خالص تعازيه ودعمه لأسر وأحباء الذين قتلوا في هذه المأساة الرهيبة.

وفي السياق نفسه، أشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الأجهزة الخاصة والإدارات المعنية في البلدين تعمل بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب وسيتم تكثيف هذا العمل.

على جانب آخر، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، كلمة إلى الشعب الروسي في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو، واصفا ما حدث بأنه "هجوم إرهابي دموي وهمجي