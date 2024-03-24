في تصريح غامض.. لافروف: روسيا تصدق الوعود وتؤخر اتخاذ القرارات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن روسيا تميل إلى تصديق الوعود حتى النهاية وتأخير اتخاذ القرارات، لكن سلطاتها الآن لا تثق في أي من زملائها الغربيين.



وأضاف لافروف - في مقابلة مع مدير عام وكالة “تاس” أندريه كوندراشوف - "تظهر تجربة تواصلنا مع زملائنا الغربيين أننا نميل إلى الانتظار حتى النهاية ونؤجل باستمرار القرارات النهائية ، وتبين فيما بعد أن كل الوعود، التي تم تثبيتها أيضًا على الورق وفي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنها نفاق، وأكاذيب صريحة".





واختتم قائلا " لكن تبين لاحقا أن كل الوعود، التي تم تسجيلها أيضا على الورق وفي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كانت نفاقا، أو حتى أكاذيب صريحة .. الأمر نفسه ينطبق على اتفاقيات مينسك".

