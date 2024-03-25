أستاذ علاقات دولية: القضية الفلسطينية تمر بتوقيت خطير وإسرائيل تمنع دخول المساعدات

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أما الأمم المتحدة فهي تعمل على منع تصفية منظمة وكالة تشغيل وغوث الفلسطينيين “أونروا” بعد الأكاذيب الإسرائيلية التي تتهم بعض الموظفين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن زيارة الأمين العام للأم المتجدة أنطونيو جوتيريش لها أهمية كبيرة من حيث التوقيت والدلالات، موضحًا: “القضية الفلسطينية تمر بتوقيت خطير في ظل سعي إسرائيلي واضح بشكل كبير إلى عدم إنفاذ المساعدات إلى داخل فلسطين”.

وأشار إلى أن أكثر من 3 آلاف موظف من أونروا يقدمون كل أوجه الخدمات الإغاثية والإنسانية إلى سكان قطاع غزة كدليل قاطع على أن هذه المنظمة لها أهمية استراتيجية كبيرة في إنفاذ المساعدات إلى القطاع.

قرار مجلس الأمن على مشروع وقف إطلاق النار

فيما ينتظر العالم المتضامن مع الشعب الفلسطين الذي يواجه حرب الإبادة الجماعية والتجويع من قبل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، قرار مجلس الأمن على مشروع وقف إطلاق النار والحرب في غزة.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة، تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).