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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى محمد ومرموش يقودان تشكيل مصر المتوقع أمام كرواتيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يواصل المنتخب المصري استعداداته للمواجهة المنتظرة أمام كرواتيا، ضمن منافسات المباراة النهائية من بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة الودية.

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تاريخ مواجهات مصر وكرواتيا قبل نهائي كأس العاصمة

وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره النيوزيلندي في نصف نهائي البطولة بهدف نظيف.

ويرغب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، في الخروج فائزًا من مباراة كرواتيا المقبلة.

تشكيل مصر المتوقع أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبوجبل. 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي.

الملعب: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة. 

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وتعد مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الكرواتي المقبلة  بنهائي كأس العاصمة الإدارية هي الثانية بين المنتخبان تاريخيًا، فقد تواجه الثنائي في لقاء ودي وحيد في عام 1999.

وحملت نتيجة مواجهة مصر وكرواتيا تعادلًا إيجابيًا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جاءت تحت قيادة المدرب الوطني محمود الجوهري.

حيث أتى هدفي الفراعنة للمدرب المصري الحالي حسام حسن، والذي كان متوهجًا مع المنتخب خلال هذه الفترة.

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