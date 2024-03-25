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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تاريخ مواجهات مصر وكرواتيا قبل نهائي كأس العاصمة

كرواتيا ومصر
كرواتيا ومصر

تسيطر حالة من التفاؤل لدي الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة المنتخب الكرواتي، ضمن منافسات نهائي بطولة العاصمة مصر الودية.

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حسام حسن يوضح مميزات وسلبيات منتخب كرواتيا قبل مواجهة مصر

ويبحث المنتخب المصري عن تحقيق الفوز على كرواتيا في المباراة التي يتوقعها الكثير من جماهير الكرة العربية أن تكون مثيرة وحماسية.

تاريخ مشاركات مصر وكرواتيا

تعتبر مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة الإدارية هي الثانية بين المنتخبان تاريخيًا، فقد ألتقى الثنائي في لقاء ودي من قبل في عام 1999.

وانتهى اللقاء بين مصر وكرواتيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جاءت تحت قيادة المدرب الوطني محمود الجوهري.

جاء هدفي الفراعنة للمدرب المصري الحالي حسام حسن، والذي كان متوهجًا مع المنتخب خلال هذه الفترة.

مصر وكرواتيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكرواتي في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُنقل مباراة مصر وكرواتيا في كأس عاصمة مصر، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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