استقرار أسعار الأسماك بقري ومدن البحيرة اليوم الإثنين

تشهد أسعار الأسماك ، في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر مارس 2024، إستقرارا في الأسعار ،حيث تراوحت أسعار الجمبري أحجام كبيرة

مابين 320إلي 350 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الجمبري أحجام متوسطة مابين 280إلي 300جنية ،بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام متوسط مابين 220إلي 250جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 200إلي 220جنيها للكيلو الواحد، و تتراوحت أسعار البوري مابين 100 إلي 130جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي كبير الحجم مابين 90إلي 95 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي المتوسط مابين 75إلي 85جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار البلطي صغير الحجم مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار السردين مابين 65إلي 75جنيها للكيلو ، و تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 70إلي 80جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 210إلي 230جنيها للكيلو.