الإثنين 25 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

101جنيها كيلو الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تجولت (بوابة الوفد) داخل بعض أسواق الطيور ، بمدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر مارس2024، الخامس عشر من شهر رمضان المعظم والتي شهدت إستقرار أسعار الدواجن البيضاء ، حيث تراوحت مابين 101إلي 103جنيها للكيلو الواحد ،  ، بينما تراوحت أسعار الدواجن  بلدي مزارع مابين 122إلي 124جيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 133إلي 135جنيها للكيلو ، وأسعار وراك مابين 122إلي 124 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البانية مابين 200إلي 202جنيها للكيلو ، وأسعار شيش مابين 200إلي 202جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار فصوص مابين 200إلي 202جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار شاورما مابين 202إلي204جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار هياكل مابين 50إلي 52جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار جناح مابين 70 إلي 72جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد وقوانص مابين 120 إلي 122جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 103 إلي 105جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 125إلي 127جنيها للكيلو . 

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