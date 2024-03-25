101جنيها كيلو الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة

تجولت (بوابة الوفد) داخل بعض أسواق الطيور ، بمدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر مارس2024، الخامس عشر من شهر رمضان المعظم والتي شهدت إستقرار أسعار الدواجن البيضاء ، حيث تراوحت مابين 101إلي 103جنيها للكيلو الواحد ، ، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 122إلي 124جيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 133إلي 135جنيها للكيلو ، وأسعار وراك مابين 122إلي 124 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البانية مابين 200إلي 202جنيها للكيلو ، وأسعار شيش مابين 200إلي 202جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار فصوص مابين 200إلي 202جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار شاورما مابين 202إلي204جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار هياكل مابين 50إلي 52جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار جناح مابين 70 إلي 72جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد وقوانص مابين 120 إلي 122جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 103 إلي 105جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 125إلي 127جنيها للكيلو .