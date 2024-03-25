الحبس شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي

ينتظر الشعب الروسي إصدار القضاء حكمه على مرتكبي الحادث الإرهابي بقاعة "كروكوس سيتي"، حيث قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو يوم أمس الأحد الموافق 24 مارس، بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.

ووفق لـ "روسيا اليوم"، فقد قضت المحكمة بالحبس شهرين لكلا من:"ميرزويف داليرجون الذي اعترف أمام المحكمة بذنبه بالكامل حتى 22 مايو، والمتهم الثاني سعيد كرامي مورودالي راشاباليزودا، وشمس الدين فريدوني وفايزوف محمدسوبير" على ذمة التحقيق.

وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة، والتي تنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

ومن جانبها، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، أنه تم بعد ظهر يوم 24 مارس، تنفيذ إجراءات التحقيق معهم.

وينتظر أهالي الضحايا الحكم النهائي لمرتكبي ذلك العمل الوحشي.

يذكر أن الهجوم الإرهابي وقع على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة الماضية الموافق 22 مارس الجاري، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى الذي كان يشهد أحد الحفلات الموسيقية وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق.

وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.