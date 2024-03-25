بيطري الغربية يضبط ٢ طن و٦٢٥ كجم أسماك مدخنه "رنجة" غير صالحة

واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية تكثيف مرورها علي عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة "الرنجة".



بتكليف الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزاره مدير المديريه للجنه المشكله من مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديريه تنسيقا مع مفتشي التموين بمديريه التموين بالغربيه.

وقد أسفر المرور عن تحرير عدد

،، محضرين،، وضبط ،،٢ طن،، و٦٢٥ كجم أسماك مدخنه "رنجه " غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

وعلى جانب أخر قامت اللجنه المركزيه المشكله بقرار المحافظ رقم ٩٨٥ لسنه ٢٠٢٢ بتحرير محضر لمخالفة بإجمالي وزن ٤٥.٢٠٠ كجم دواجن رأت اللجنة ضرورة سحب عينات منها وقوفا علي مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدنى من عدمه.



أيضا قامت لجنه من أطباء إداره المحله الكبري بتحرير عدد (٢) محضر باجمالي وزن ٦ كجم لحوم بقري ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إداره الهيئه العامة للخدمات البيطريه وتحت رعايه وإشراف د- طارق راشد رحمي معالي محافظ الغربية.

و قد تم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابه العامه المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.

هذا ولن تتهاون مديرية الطب البيطري برئاسة وكيل الوزاره وفريق أطباء المجازر والتفتيش على الأغذية ذات الأصل الحيوانى في ضبط المخالفين حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذيه ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للإستهلاك الأدمى .