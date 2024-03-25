اليابان تطلب عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية

في ظل استمرار زعيم كوريا الشمالية بتجارب الصواريخ الباليستية وإطلاقها متجاهلًا أي اعتراضات دولية، طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ووفق لشبكة "سكاي نيوز"، التي نقلت بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فإن أي اجتماع لن يحدث على الأرجح دون تغيير في سياسات طوكيو.

وعبر كيشيدا مؤخرًا عن رغبته في الاجتماع مع رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في أقرب وقت، وفي طوكيو، شدد رئيس الوزراء الياباني على أهمية إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشمالية.

يشار إلى أن ذلك يأتي مع تواصل كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية مختلفة المدى، وآخر الصاروخ قصير المدى الذي أطلقته الأسبوع الماضي، بجانب اختبارا أرضيا لما قالت إنه محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت.