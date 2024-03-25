الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الجنيه صباح اليوم الإثنين

اليورو
اليورو

أسعار صرف اليورو.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف اليورو الأوروبي بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد

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سعر اليورو بختام تعاملات اليوم السبت أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية


وتؤصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف اليورو اليوم:
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 50.24 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر 50.27 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو  50.27 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع
وبلغ سعر الصرف اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 50.28 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.35 جنيه للشراء، 50.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في المصرف المتحد 49.98 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

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