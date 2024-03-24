الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف اليورو الأوروبي بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد

اليورو
اليورو

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم الأحد

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أسعار العملات في البنك المركزي المصري بـ ختام تعاملات اليوم السبت


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف اليورو اليوم:
سجل سعر صرف  اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 50.88 جنيه للشراء، 51.01 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 50.86 جنيه للشراء، 51.13 جنيه للبيع
وجاء  سعر صرف اليورو في بنك القاهرة نحو 50.87 جنيه للشراء، 51.14 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف اليورو فى بنك مصر نحو 50.87 جنيه للشراء، 51.14 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف اليورو فى بنك فيصل الاسلامي 50.84 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف اليورو فى المصرف المتحد نحو 50.65 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع

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