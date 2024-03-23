سعر اليورو بختام تعاملات اليوم السبت أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر اليورو.. استقر سعر اليورو أمام الجنية المصري خلال ختام تعملات اليوم السبت في البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 50.70 جنيه للشراء، و51.12 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 49.74 جنيه للشراء، و51.09 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 50.89 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر جميع أسعار السلع لاسيما اسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وجاء سعر اليورو اليوم على النحو الآتي:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

50.89 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

50.70 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

50.84 جنيه للشراء.

51.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

49.74 جنيه للشراء.

51.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

50.73 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.21 جنيه للشراء.

51.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

50.76 جنيه للشراء.

51.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

50.73 جنيه للشراء.

51.09 جنيه للبيع.

