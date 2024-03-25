أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وتؤصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 46.49 جنيه للشراء، و46.62 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي46.54 جنيه للشراء، و46.64 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو46.50 جنيه، 46.60 للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو46.50 جنيه للشراء، 46.60 للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول، عند مستوى 46.50 جنيه للشراء، 46.60 للبيع.