الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

الدولار
الدولار

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.

txt

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

txt

سعر الدولار في السوق السوداء.. الأخضر وصل لكام اليوم الأحد


وتؤصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 46.49 جنيه للشراء، و46.62 جنيه للبيع
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي46.54 جنيه للشراء، و46.64 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو46.50 جنيه، 46.60 للبيع
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو46.50 جنيه للشراء، 46.60 للبيع
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول، عند مستوى 46.50 جنيه للشراء، 46.60 للبيع.

مواد متعلقة

سعر الدولار في السوق السوداء.. الأخضر وصل لكام اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل تعاملات الأحد

أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية

انخفاض جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس
الجريدة الورقية