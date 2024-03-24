سعر الدولار في السوق السوداء.. الأخضر وصل لكام اليوم الأحد

سعر الدولار في السوق السوداء، يبحث الكثير عن سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الشرعية)، مساء الأحد 24 مارس 2024، خاصة بعد إعلان رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف من البنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري.





سعر الدولار في السوق السوداء ( السوق الموازية غير الشرعية )

سجل سعر الدولار الآن خلال حركة التعاملات في السوق السوداء 46 جنيها، وذلك حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 46.70 جنيه للشراء، 46.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 46.90 جنيه للشراء 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.90 جنيه للشراء 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 46.90 جنيه للشراء، 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47 جنيها للشراء، 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.04 جنيه للشراء 47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 46.90 جنيها للشراء 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان:

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.

وتكبد المضاربون خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تواصل الحكومة دورها في ضبط تجار النقد الأجنبي، ونرصد سعر الدولار، فى السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي.

مصير السوق السوداء



وتستمر التساؤلات حول مصير السوق السوداء، بعد القرارات والاتفاقيات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وهل تعاود الظهور للمشهد من جديد بمختلف القطاعات بالأسواق المحلية، أم أن هذه الإجراءات الحكومية وخطة الإصلاح الاقتصادي ستنجح في القضاء عليها بشكل نهائي.