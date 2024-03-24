سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار في البنوك.. واصلت العملة الخضراء خلال ختام تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، استقرارها، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.62 جنيها للشراء، 46.72 جنيه للبيع.

وبعد قرار البنك المركزي الصادر 6 مارس الجاري بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه أمام جميع العملات الأجنبية، ارتفع سعر الدولار في جميع البنوك التجارية، ووصل إلى 50 جنيهًا، ثم بدأ التراجع تدريجيًا بعد أسبوع من تطبيق القرار سواء في البنوك أو السوق الموازية.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-3-2024 بالبنك المركزي نحو 46.61 جنيه للشراء، 46.75 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية ، يعر الدوار في ختام تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على سعر العمله الخضراء في البنوك، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 46.62 جنيها للشراء، 46.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 46.70 جنيه للشراء، 46.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 46.90 جنيه للشراء 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.90 جنيه للشراء 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 46.90 جنيه للشراء، 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47 جنيها للشراء، 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.04 جنيه للشراء 47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 46.90 جنيها للشراء 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان:

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.